La hija de Steven Spielberg lanzará su carrera como actriz porno

La hija de famoso director de Cine Steven Spielberg, Mikaela, decidió darle un vuelco a su carrera y sorprendió al anunciar que se convertirá en actriz porno. Además, manifestó que cuenta con el pleno apoyo de sus padres.

En una entrevista al diario británico “The Sun”, Mikaela aseguró que se autogestionará y que ya tiene material realizado: “El objetivo es que sea segura, sana, consensuada. Mi cuerpo, mi vida, mi salario, mi decisión. No le debo a nadie mi autonomía ni mi virtud por tener un nombre".

"Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma", explicó la joven sobre su polémica decisión.

Luego agregó que siente que “haciendo este tipo de trabajo, soy capaz de satisfacer a otra gente, pero eso está bien, porque no es de una manera que haga que me sienta violada".

También contó como se lo tomó el cineasta y afirmó que está más “intrigado” que enojado. Su objetivo es lograr la independencia económica y mandar un mensaje sobre que no hay nada de malo con usar el cuerpo.