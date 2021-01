Stefy Xipolitakis confirmó que está separada

Stefy Xipolitakis confirmó lo que era un secreto a voces y anunció su separación del productor Sebasitán Pelisch, tras ocho años de amor.

A través de Insta Stories, la hermana de Vicky Xipolitakis respondió a las preguntas de sus seguidores y confirmó la ruptura con "El Ruso". "Las preguntas vienen con todo. No estoy de novia hace un tiempo ya", disparó sin filtro la "griega".

Luego, habló del estilo de pareja que le gustaría conocer y desestimó que sea alguien del "medio". "Me gusta mucho la gente que me hace reír. No me importa si es o no conocido. Para maquillaje estoy yo", agregó.

La maldición de la pandemia

Meses atrás, Stefy Xipolitakis hizo referencia a la crisis que generó la cuarentena con Pelisch, a pesar de que había anunciado su matrimonio unos meses antes. "No digo que esto sea definitivo, pero estamos en una crisis. Estamos hablando, no sé muy bien" dijo en LAM.

Luego, se refirió a algunas sospechas de infidelidad. "Tenemos que aclarar algunas cosas. No me engañó, o por lo menos no lo sé. El trabaja con muchas mujeres, y alguna vez tuve que poner en su lugar a alguna. Esas que se hacen las serias, las mosquitas muertas, al final son las peores" disparó.