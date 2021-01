A los 65 años, Murió Mira Furlan protagonista de "Lost"

Hoy se conoció la triste noticia de la muerte de la actriz Mira Furlan, a los 65 años. Ella será recordada por su histórico papel en "Lost". El deceso fue el 20 de enero pero se conoció en las últimas horas, luego de que la familia lo comunicara a sus seres cercanos. Aún no son claros los detalles de la muerte

El fallecimiento tomó notoriedad tras el sentido mensaje de el guionista y director J. Michael Straczynski: “Es una noche de gran tristeza, porque nuestra amiga y compañera se ha ido por el camino donde no podemos ir con ella. Pero como con todas las cosas, la alcanzaremos a tiempo, y creo que tendrá muchas historias que contarnos y muchos papeles nuevos que compartir con el universo”.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v