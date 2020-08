Tamara bella y su hija, Renata, dieron positivo de Coronavirus

Mediante un video en su cuenta de Instagram, Tamara Bella compartió con sus seguidores la triste noticia de que tanto ella como su hija Renata de 11 años contrajeron Coronavirus. La hermosa modelo dijo que desconoce cómo y dónde se contagio y les pidió a todos los que puedan trabajar desde su casa que lo hagan y se mantengan en cuarentena o aislamiento preventivo..

"Lamentablemente tengo que dar esta noticia. Mi hija y yo dimos positivo en el PCR y tenemos Coronavirus. Empezamos con síntomas el fin de semana. No sé donde ni cuándo me lo contagié pero estamos aisladas y con tratamiento médico. Como muchos de ustedes saben, estoy sola con mi hija y no tengo a ningún familiar cerca ya que somos del interior así que transitaremos esto de la mejor manera posible con positivismo y buena energía", comenzó diciendo ella.

"Gracias a Dios tengo amigos y compañeros incondicionales que los considero familia y que están ahí al pie del cañón y a ustedes que son mis amigos virtuales, agradecida por el apoyo incondicional Hoy más que nunca “quedate en casa”. Esta guerra la ganamos juntos. Les pido a todos que guarden distancia social, que usen barbijo, entendamos que este virus nos afecta a todos, tanto a los jóvenes como a los grandes, no hace distinciones", escribió y relató en el posteo que lleva el video y que podés ver aquí...