Thelma Fardin confesó que está en pareja y muy enamorada

Desde que Thelma Fardin denunció públicamente al actor Juan Darthés por violación, se especuló con su vida sentimental. Primero dijeron que salía con su abogada, Sabrina Cartabia y ahora, con su mejor amiga. “Me río de los rumores, ahora me dijeron que salgo con mi mejor amiga porque decimos que nos amamos. Nos morimos de risa”, contó.

Es por eso que en medio de la vorágine de sentimientos la actriz rompió el silencio y habló en el programa "Agarrate Catalina": “Estoy enamorada, no se puede saber de quién todavía porque si bien no soy de guardarme, pero los vínculos son de a dos. Hay que respetar a la otra persona".

En tanto, también contó detalles del estado procesal de la causa contra Darthés. “Estamos en el proceso, hay que ver qué decide Brasil si lo captura o no. Tiene pedido de captura por Interpol con alerta roja, ahí Brasil tiene que tomar una decisión política. Si realmente hacer efectiva o no la detención. Como no tienen convenio de extradición, habría que ir a litigar a Brasil“, reveló.

Y agregó: “Este proceso es revictimizante para quienes buscamos reparación. Yo junto fuerzas en el movimiento social, en lo que ha pasado en cuanto a mi caso en la gente. Lamentablemente no puedo acompañar todos los casos que quisiera”.