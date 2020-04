Valeria Gastaldi contó cómo se ocupa de su padre, Marcos Gastaldi y su familia en cuarentena

Madre full time y aristas creativa, de hecho hace muy poco le escribió y compuso la música a una canción de David Bisbal (quien ya hizo un video lyrc para sus fans se aprendan en tema) y otros músicos, Valeria Gastaldi atraviesa la cuarentena obligatoria recluída en su casa con su marido Facundo Pereyra Iraola y sus dos varones, Santino y Manuel. Pero la integrante de Bandana no sólo debe ocuparse de su familia, las tareas del hogar y de los chicos, sino que también está pendiente de la salud de su padre, Marcos Gastaldi quien padece Parkinson y se encuentra aislado con internación domiciliaria y con enfermeros las 24 horas.

En diálogo exclusivo con CARAS Digital, Valeria relató cómo lleva adelante su vida, la de su familia y sus procesos creativos en medio del aislamiento preventivo: "Yo trato siempre de encontrarle la parte positiva a todo, no me gusta el pesimismo. En esta cuarentena al comienzo conseguía comprar on line y despues empezó a pasar que los pedidos no llegaban así que me puse guantes y fui al al supermercado. Tomo todos los recaudos, también voy a ver a mi papá que es un paciente de riesgo", comenzó contando la joven.

"Voy a buscar su ropa. no tengo contacto con él porque estoy en la calle. Pero si me llevo su ropa para lavar y la estiro lo mas que puedo, no te llego a planchar porque no doy abasto con todo (risas). Igualmente él está con una enfermera internado en un departamento lo cual es bueno porque está bien aislado, tiene enfermero y a los médicos que van a domicilio a hacerle rehabilitación, pero esto último lo estamos suspendiendo, simplemente se turnan los enfermeros y la llevamos... Pobre a mi me gustaría ir mas seguido pero acá lo que propone el Gobierno es que nos guardemos y me parece lo mejor"; amplió y siguió...

"También a papá le llevamos la comida o se la mando. Marcela (Tinayre) también le manda ropa; Nacho (Viale) le fue a lleva cosas también, cada uno colabora y que tiene que hacer una movida para sacar un permiso, yo tengo el certificado de discapacidad de él y con eso y el permiso me muevo", finalizó el relato sobre cómo atienden a su padre y se expresó acerca de su carrera musical

"A la parte musical religiosamente me dedico un rato todos los días. Estoy componiendo algo nuevo para enviarle a artistas de afuera que buscan repertorio, que buscan canciones nuevas. Estoy súper entusiasmada, el hecho de quedarte en tu casa me viene bárbaro porque busco canciones que es mi trabajo. David Bisbal tiene una canción de su disco nuevo que hice yo. Hizo un video lyric con la letra para que la gente se la aprenda. Además en la novela que están Mariano Martínez y Agustina Cherri, cuando suena su tema de amor, esa canción la compuse yo. Siento que es un gran momento creativo", finalizó Valeria.

FOTOS: Costanza Azcona