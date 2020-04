Instalada en el país, Florencia Kirchner compartió un foto con su hija

Florencia Kirchner regresó de Cuba hace varias semanas y mantuvo un cálido reencuentro con Helena, su hija.

La cineasta, que activó su cuenta de Instagram hace pocas semanas, difundió un emotivo post en el que muestra cómo juega con la pequeña. "Mi maternidad es como la de un unicornio drogado. Ese disfraz se infla todo en las piernas y se hace nacer la cabeza y los brazos de un unicornio plástico. Mi hija lloró cuando me lo saqué. Ella se viste de una unicornia con tules. Seguro va a pensar alguna cabeza ¿La deja vestirse como hada? ¿No es todo muy de brillos patriarcas? Y no. Yo les digo que no", comenzó con su mensaje la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Florencia reflexionó sobre la maternidad y cuestionó los modos de contarle a los niños cómo funciona la lógica del patriarcado. "Hubo vez una, que una amiga me contó que a su hija le escondía los disfraces de princesa. Le pregunté ¿si fuera varón también se los esconderías? Me dijo que no. Y entonces ¿Qué, chicxs? ¿Ahora invertimos el binarismo? ¿Las nenas de Spiderman y los varones de Hadas? ¿Hay nada más que nenes y nenas? No, no. Hay más, mucho más. Todo es para todxs. Todo es para esx que desee. Permitan el deseo", siguió.

Durante la estadía de la joven en Cuba, la pequeña se quedó en casa de Camilo Vaca Narvaja, actual pareja de Julieta Ortega. La niña viajó en algunas ocasiones a visitar a su mamá, cuyo estado de salud se mantuvo en absoluta reserva durante un largo período.