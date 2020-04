El descargo de Nico Occhiato, al ver a su abuelo haciendo cola para cobrar la jubilación

La grave situación de los jubilados en la cola del banco, generó una fuerte preocupación en medio de la cuarentena obligatorio. Las largas filas provocó una que las personas, que se encuentran dentro de los grupos de riesgo, se amontonen para poder adquirir su mensualidad.

Pero mientras los móviles televisivos transmitían esta grave situación apareció en escena Victorio, el abuelo de Nico Occhiato, conocido por aparecer en el Bailando cuando su nieto estaba en la pista.

Tras su aparición en el móvil de Nosotros a la mañana, el conductor decidió hacer su descargo mediante las redes. "A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación, ya lo sé. Ya lo vi. Y a mi me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes. Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difìcil que es hacércelos entender que no tienen que salir en nuestro caso hasta nos mienten", comenzó su relato en Insta Stories.

"Todo el tiempo estamos en contacto con ellos, yo los llamo todo el tiempo. Nos habían dicho que no iba a ir pero nos mienten (por eso no quiso hablar con el cronista) para dejarnos tranquilos, en algunos puntos se nos hace incontrolable. Son personas grandes que no entienden la gravedad de la situación. Y hay que intentar hablarles con amor porque en definitiva hay que estar en su lugar", concluyó.