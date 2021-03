Valeria Larrarte, ex de Coti, hizo oficial su nuevo romance

Mientras Coti Sorokin disfruta de un viaje de amor con Cande Tinelli, su ex pareja Valeria Larrarte hizo oficial su nuevo romance.

Tal como descubrió la página Chusmeteando, la ex manager del artista se fue de viaje a la playa con un buena compañía.

Se trata de un reconocido empresario del rubro inmobiliario de 50 años con quien habría iniciado esta relación hace algunos meses. Aunque se desconoce su nombre, en la cuenta de Instagram aseguraron que la relación parece estar afianzada por la serie de viajes que realizaron durante esta última temporada.

Mientras tanto, Coti se muestra feliz junto a la hija de Marcelo Tinelli con quien decidió recorrer España mientras realiza su gira musical.

Los tortolitos estuvieron en Madrid, Toledo y San Sebastián, donde Cande aprovechó para realizarse un nuevo y jugado tatuaje en su brazo: una manga completamente negra.

La palabra de Valeria Larrarte por el romance de Coti y Cande Tinelli

Apenas Coti hizo oficial su noviazgo con Cande Tinelli, Valeria Larrarte se mostró molesta por la creciente exposición de su ex marido.

"Me sentí un poco decepcionada, ya que siempre habíamos sido tan reservados y habíamos cuidado a la familia”, dijo sobre algunos comentarios que realizó mediante Instagram.

"Siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”, agregó y remarcó que lo que más la molestó fue que "no cuidó a sus hijos menores".