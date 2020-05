Verónica Monti, la ex de Sergio Denis, consiguió un particular trabajo, tras estar en la calle

El 2019 a Verónica Monti la trató de la peor manera, primero terminó con su relación con Sergio Denis, quien desde el 11 de marzo del año pasado quedó postrado en una cama tras caer en una fosa de un teatro y sufrir severos traumatismos de cráneo. Luego fue despedida de su trabajo en una consultora y empezó el 2020 sin hogar ya que no pudo pagar más el alquiler de su departamento en el corazón de Belgrano.

En medio de la pandemia y la cuarentena obligatoria la periodista quedó en situación de calle con sus dos hijos, Salvador y Franca y hasta tuvo que pedir asistencia para que el Gobierno de la Ciudad la traslade a un centro junto a su pequeños. La joven nunca bajó los brazos y pidió por todos los medios un departamento donde estar con sus hijos y hacerse cargo de los gastos y no sólo lo consiguió sino que ahora también consiguió trabajo.

A través de sus redes sociales @veromontiok en Instagram y sus contactos de WhatsApp vende mascaras protectoras, barbijos y hasta perfumes. "Me convertí en una vendedora, pero no vendo cualquier cosa, los perfumes son importados a precio más que accesible comparado a las perfumerías y los barbijos y las máscaras están homologadas por la ADMAT. Un conocido me tiró esa onda para ganar algo de plata. Estoy entusiasmada y espero que me vaya bien. Es un comienzo de una nueva etapa", le contó a CARAS Digital, Verónica.