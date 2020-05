Facundo Ambrosioni le respondió a More Rial luego de que ella dijera que él le fue infiel

Hace tan sólo tres días, Morena Rial confirmó su separación definitiva de Facundo Ambrosioni por intermedio de un juego de preguntas y respuestas en sus historia de Instagram con sus más de 1,2 millones de seguidores. Además, ante la pregunta de si el joven le había sido infiel, la hija de Jorge Rial utilizó una frase para dar por entendido que sí, que sufrió infidelidades por parte de él.

"Siempre, el gato pierde el palo perno la maña. Jamás cambian, los que nacieron así, mueren así". Luego de esta afirmación tan dura de la hija del "Intruso", CARAS Digital se comunicó con Facundo y en una charla amena, él decidió responder a las acusaciones de la madre de su hijo.

"¿Si vi lo que puso Morena y si la engañé? La verdad no voy a hablar del tema, atiendo el llamado porque no tengo por qué esconderme de nada. Que Morena diga y postee lo que quiera, yo por mi parte de ninguna manera voy a hablar mal de la madre de mi hijo, no voy a hablar mal de la persona con la que elegí convertirme en padre. No le doy bola a los posteos, cada uno sabe su verdad", comenzó diciendo Ambrosioni.

"Estoy concentrado en mi vida, mi familia y mi hijo, que es lo más importante de todo. El está haciendo la cuarentena con su mamá y yo lo veo por videollamada todos los días. En ese sentido todo diez puntos. No hay conflicto. Lo veo crecer y sé que cuando esto termine vamos a estar muy juntos. De lo otro no tiene sentido hablar porque después de otros lugares o sitios levantan lo que quieran, por eso prefiero llamarme a silencio a partir de ahora", concluyó