Vicky Xipolitakis habló de su relación con Caniggia, ¿pasó algo entre ellos?

Stefy Xipolitakis fue la encargada de tirar la bomba y aseguró que Vicky Xipolitakis había tenido un affaire con Claudio Paul Caniggia. Al parecer, la rubia tuvo un curioso encuentro con el ex de Mariana Nannis que levantó sospechas.

Sin embargo, "la griega" se encargó de aclarar cuál fue el vínculo que la unió al deportista. "Estábamos celebrando el día de la madre, que la pasamos hermoso, ahí en el hotel Faena", contó la modelo en Pamela a la tarde cuando le consultaron por este rumor.

"Yo quería tomar mate, a toda costa. Y en el hotel no tenían bombilla. Así que empecé a tocar a todas las puertas de los vecinos, y la segunda puerta que me abre era él", contó la Griega. "Le dije que justo estaba necesitando eso y me dijo: 'Yo no tengo, pero si querés andá a los chinos...'. Pero fue muy amable, y después bajó el ascensor con nosotros. Estuvo amable, muy simpático", dijo entre risas.

Pero sobre la versión que tiró su hermana, la rubia aseguró: "Pero Stefy es una de las mejores periodistas, no la quiero contradecir".

¿Se viene un nuevo romance?