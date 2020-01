VIDEO| La hija de María Fernanda Callejón explicó cómo nacen los bebés

La historia de maternidad de María Fernanda Callejón conmovió a todos. Después de un tiempo de intentos, la actriz fue mamá de Giovanna, quien actualmente tiene cuatro años.

La pequeña es una verdadera celebridad en las redes y su papá, Ricky Diotto, compartió un emotivo video en el que la niña les pide un hermanito. El morocho subió a su cuenta oficial de Instagram la filmación en el que la nena les cuenta cómo llegan los bebés al mundo.

“La cigueña viene de París... lo tiene que llevar afuera, cuando nosotros abrimos la puerta, vemos a ese bebé. Y mamá toma todo el día mate. Y ahí cuando crece el bebé le vamos a pinchar la colita, porque se tiene que dar vacunas. Le compramos la mamadera y cuando crece va a jugar al fútbol, y después cuando viene juega conmigo al fútbol”, cuenta Giovanna en el post.

Luego, la modelo dio detalles del trasfondo de ese video y de cómo fue la charla que tuvo con Giovanna después del post. "Hace unos días que está con el tema del hermanito. Hasta hace poco me decía que no quería”, dijo en Teleshow. “Hace poquito traté de contarle un poquito mi historia con ella, de que a mamá le costaba estar embarazada. Yo no le insisto con el tema del hermanito”, añadió.

Aunque la intención de tener otro bebé estuvo en la pareja, por el momento Callejón aseguró que quieren seguir disfrutando de la pequeña. “Es normal que empiece a pedir un hermanito, yo tampoco se lo reprimo. Si quiere pedirlo a mamá o a la vida está bueno que hable de eso porque además está rodeada de chicos que tienen hermanitos. Ella está aprendiendo los vínculos, tal vez ella quiera tener un hermanito porque ve que la mayoría los tiene, pero es muy natural”, aseguró.