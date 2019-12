VIRAL | El increíble parecido de Rod Stewart y un caballo

Es muy habitual comparar a los famosos entre si y buscarles parecidos. Sin embargo, los más cómicos es cuando se dan con los animales. Esta vez fue el turno de un caballo islandés y Rod Stewart.

La historia comnezó cuando el cirujano plástico Dmitry Ivanov, vio un elegante caballo en la ruta mientras conducía desde Keflavik a Vik en Islandia y decidió tomarle un par de instantáneas. Al llegar a su casa y procesar las fotografías que había sacado, el fanático del músico se dio cuenta de que la crin rubia brillante de uno de los caballos era irremediablemente igual a la clásica e inconfundible melena del cantautor británico.

“Mientras los fotografiaba tenía el presentimiento que uno de esos caballos me recordaba a alguien pero no tenía tiempo para pensarlo” le relató el hombre en cuestión que es originario de Oddesa, Ucrania, al diario británico Daily Mail. Después agregó: “Cuando estaba procesando las fotografías se me ocurrió que uno era parecido a uno de mis cantantes favoritos, Rod Stewart”