Virginia Gallardo le respondió al verdulero que la criticó por tener a su hija a upa

Ella lo tomó como algo personal y más viniendo de un extraño. Resulta que Virginia Gallardo fue con su hija Martina (fruto de su amor con Martín Rojas) a la verdulería a hacer las compras e inesperadamente recibió un comentario poco feliz del verdulero. "Lo estas mal acostumbrando a los brazos", le dijo el trabajador y ella horas después contó lo sucedido en su cuenta de Instagram e hizo su descargo.

"Díselo a la naturaleza, que lo ubicó 9 meses cerca de mi corazón, 9 meses al compás de mi respiración, 9 meses en compañía de mi voz.⁣ Ella lo mal acostumbró primero, que sabiamente llenó mis pechos lecheros, para seguir siendo, uno los dos. Que te explique la naturaleza, por qué me sonríe cuando estoy fea y me estira los brazos loco de amor", comenzó escribiendo y siguió valentonada ⁣

⁣

"¿Que lo estoy mal criando en brazos cuándo no me pide zapatos, ni un auto de lujo, tan solo que lo tome, por besos babosos a cambio?

¡No me niego a sus brazos! ¿Por qué negarme?⁣ Sería reprimir el amor más puro e incondicional. Me pide brazos porque después de pasar casi un año tan unidos como jamás lo volveremos a estar, nuestro único consuelo es abrazarnos, para no extrañarnos tanto y amarnos más y más.⁣ Después de todo, más temprano que tarde aprenderá a caminar y todo esto será un hermoso recuerdo, de cuando una vez él fue bebé y mis brazos eran todo para él.⁣ Así que señor verdulero, sin duda la naturaleza es más sabia que ambos, lo que para usted es “mal acostumbrarlo a los brazos” él lo llama AMAR, MAMAR, MAMÁ.⁣ Ni los árboles sueltan sus frutos pequeños… los cargan hasta que estén listos, es lo natural (me dije).

Finalmente contó que le respondió ella al verdulero: "Dos kilos de papa, uno de cebolla…”⁣