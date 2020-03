¡Se dijeron de todo! Picante cruce entre Yanina Latorre y Nati Jota en vivo

La polémica entre Yanina Latorre y Nati Jota no tiene fin. Después de la fuerte crítica de la panelista de LAM al video que subió la influencer en sus redes sociales (en la que mostraba cómo tener sexo en tiempos de cuarentena), la pelea siguió en vivo.

Las chicas se cruzaron en un móvil del programa de Ángel de Brito y se dijeron de todo. "Vos me querés agredir y no tenés razón. Sos muy chica. Esta es una generación peligrosa", disparó la mujer de Diego Latorre. "Vos me dijiste hueca, ignorante. Yo nunca te agredí", respondió ella.

"Sí, lo pienso. Lo que hiciste con el video y con las contestaciones es de ignorante y de hueca", siguió la panelista. "¿Vos te enojás con todos los videos y todos los memes?" continuó Nati.

"No, me enojo con los comunicadores... Ves que estás nerviosa. Por algo es. Con la realidad esta que estamos viviendo, mi opinión es que no se hace humor. Se está muriendo la gente, reina. Vamos a estar en Estado de sitio nacional. Nadie les pidió que hagan humor. Esa no es la mejor forma de enseñar. Sos comunicadora, trabajás en un canal y vos tenés una responsabilidad", siguió Latorre.

