Yanina Latorre arremetió con todo contra "la Princesita" Karina

En la gala de ayer por la noche de "Cantando por un Sueño", el programa conducido por Angel de Brito y Laurita Fernández, Lola Latorre y su compañero de equipo Lucas Spadafora eligieron la canción de Ricardo Arjona "Fuiste tu" y terminaron con un muy bajo puntaje y "la Princesita" Karina le dio una devolución que a la joven de 19 años y principalmente a su madre no le gustaron nada. Esta mañana en "LAM", muy enojada, Yanina Latorre apuntó todos sus cañones contra la cantante y jurado del certamen.

"En el tema de Lola no comparto que hayan dicho que eran muy jóvenes para cantar la canción, yo era chica y cantaba canciones como esa a su edad. Pero en casa Lola me comentó que para ella sumaba todo lo que le decían pero que sentía que Karina la desalentaba todo el tiempo, por eso me quiero dirigir a vos "Princesita", de madre a madre", comenzó diciendo la panelista.

"Lo que me molesto a mi fue que hablé mi hija y la verdad no nos importa la nota si desafina, si Nacha fue dura, 'son dos niños mimados, dijeron' por ahí piensan que están cómodos, pero Lola me dijo desde la semana pasada 'siento una sensación que te desalienta', Karina te digo de onda y sos como una vengadora... Ya que sos madre, y te digo que hay formas y formas de hablar y vos tenes que saber cómo hablarle a una adolescente, lo que te digo Princesita es que tendrías que ser mas condescendiente porque lo que le decís a Lola es desalentador y vos misma contaste que tuviste 20 años tuviste mil quilombos, así que cuidá las formas por favor", finalizó.

¿Le responderá Karina?