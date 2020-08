El dramático presente de Belén Pouchán: quedó varada en Dubai y sin dinero

Mediante su cuenta de Instagram la acróbata y bailarina Belén Pouchán relató la desesperante odisea que vive tras ser demorada en un aeropuerto cuando iba a viajar desde Dubai a España. Y ahora la artista se encuentra varada en el país árabe, sin dinero, ni trabajo y sin visa para permanecer en allí.

Pouchan se había instalado en Dubai en diciembre y trabajaba en un “dinner show” que, por el Coronavirus, tuvo que cerrar sus puertas. Ante esta situación ella decidió embarcarse a Madrid para seguir con su carrera, pero esto no pudo lograrlo y así lo relató ella... “Estaba todo perfecto y a punto de subirme al avión me dijeron ‘no podés viajar'...."

“Me apartaron y me explicaron que no podía irme a España porque no tenía los papeles, no podía volver a la Argentina porque no hay vuelos y tampoco podía quedarme en Dubai porque se me vencía la visa el 10 de agosto. Entonces me tiraron una maravillosa opción: ‘Elegí algún país que no necesite visa y andá, como Hong Kong'”, relató y contó que estuvo dos días en el Aeropuerto.

“No me daban explicaciones, se reían. Había gente que hablaba en árabe, otros en inglés". Finalmente un amigo de esa nación fue quien la salvó: “Se recorrió todas las oficinas para que me dejaran salir y lo consiguió”.

Ahora la contorsionista está alojada en un hotel en el país árabe pero no sabe cuando podrá viajar. “Es todo muy loco lo que me está pasando, es para una película”. Por el momento permanecerá allí durante los próximos dos días ya que la compañía aérea se hizo cargo de los gastos de alojamiento.