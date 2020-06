Lola Latorre habló tras la entrevista en PH: "No estaba nada pautado"

Lola Latorre generó una verdadera revolución después de su participación en PH, el programa de Andy Kusnetzoff.

La joven modelo habló del vínculo con Diego, su papá, después del escándalo con Natacha Jaitt. Pero tras las repercusiones por esta nota, la ex participante del Bailando, contó por qué estalló en llanto en el ciclo de Telefe.

“Nada estaba pautado. No es que fui con la cabeza diciendo voy a contar sobre este tema. Es algo que me pasa y vivo con esto todos los días”, dijo este viernes en LAM ante la atenta mirada de Yanina.

“Si nunca hablé del tema es porque no encontré el momento indicado. Pasó un montón de tiempo pero para mí sigue siendo reciente. Y cuando fui al programa y escuché esa pregunta, sentí que tenía las ganas de abrirme un poco”, disparó.

“No quiero hacer de esto un tema ni me quiero pasear por ningún programa a contar esto. Lo conté como si se lo hubiese contado a una amiga. Y fue algo que me pasó simplemente, no busqué beneficiarme desde ningún punto”, cerró.