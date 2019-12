Yanina Screpante confirmó que está en pareja: "Lo único que le pedí al universo me lo trajo"

Yanina Screpante (36) estuvo como invitada en el programa que conduce Moria Casán (73), Incorrectas, donde contó que está en pareja con un hombre al que no quiso dar a conocer su identidad. Es que luego de haber compartido ocho años con el futbolista, la diosa decidió preservar el nombre de quien conquistó su corazón nuevamente.

"Yo antes de conocerlo estaba como no quiero novio, no quiero nada, ocho años en pareja. Y lo conocí, lo único que le pedí al universo me lo trajo. Que me hace el desayuno, todo, todo, es perfecto, pero de a poco, de a poco", expresó la joven en diálogo con "La One".

"¿Hacía mucho que nada?", indagó la conductora y ella le contestó: "No, no hacía tanto que nada. Estoy muy bien". "¿Dónde fue, en un telo, en la casa de un amigo, en tu casa?", continuó preguntando Casán y ella arremató: "En mi casa, que vivo sola con los perros".