Revelan jugosos detalles de la separación de Morena Rial y Facundo Ambrosioni

Esta mañana en LAM, Andrea Taboada relató el momento que vivió Morena Rial con Facundo Ambrosini, de quien actualmente se encuentra separada. De acuerdo al relato de la periodista, el futbolista le habría arrojado un celular y la habría insultado por su vestimenta.

"Es un escándalo policial, en Villa Devoto. Un episodio donde intervinieron cuatro patrulleros policiales. La policía se encontró con una Morena Rial muy asustada y que había discutido con Facundo", contó la panelista.

Tras la noticia de la separación, Federico Albano, abogado de Ambrosioni habló con Ciudad y dio detalles detalles sobre el final de la relación.

-¿Nos podés contar qué sucedió? ¿Hay una denuncia formal? ¿Se separaron otra vez?

-Están separados, pero no hay denuncia formal de ninguna índole porque nada ocurrió, en realidad. Solo estaban discutiendo y no se ponían de acuerdo con unos temas personales relacionados con ropa y valijas, pero nada serio en realidad.

-¿Hace cuánto Facundo ya no vive ahí en la casa con Morena?

-Desde ayer ya que no vive más ahí.

-La primera versión que Morena le dio a Andrea Taboada es que hubo insultos y un revoleo de celular. (Luego, le envió un mensaje a Yanina Latorre en el que aseguró que no hubo violencia)

-Hubo una discusión, no hubo maltrato físico ni de palabras. Y Facundo concluyó en que lo mejor era irse de la vivienda.

-¿Es cierto que la policía lo "invitó" a irse?

-No, eso no es cierto. Se retiró de la vivienda por su propia decisión, que tomó junto conmigo para no perjudicar nada de la relación con Morena y con su hijo.

-¿Se pudo llevar sus cosas o tiene que volver a la vivienda a retirar sus pertenencias?

-Ayer retiró sus cosas.

-¿Vos estuviste ahí?

-En parte, sí. Pero principalmente fue comunicación telefónica con ambos.

-¿Pudiste hablar con el abogado de Morena, Alejando Cipolla? ¿Sabés si van a formalizar una denuncia en contra de Facundo?

-Sí, de inmediato me comuniqué con él y no va a formular denuncia alguna porque nada ha ocurrido. No se produjo ningún evento que pudiera ser denunciado. Y ante la elevada temperatura de la discusión, Facundo decidió tomar sus cosas y retirarse se la vivienda.