Yanina y Diego Latorre: están separados pero duermen en la misma cama

Si bien decidieron ponerle un stop a su relación, Yanina y Diego Latorre siguen viviendo juntos y pasarán la Navidad en familia. "Es la persona que más quiero en la vida, es mi familia", contó la panelista en diálogo con Hay que ver.

Yanina, que está en París junto a Diego, su hijo y su mamá Dora, aseguró que las cosas están en su mejor momento y que hasta siguen durmiendo juntos: "No me llevo mal. Es más, nos llevamos mejor ahora. Durante unos meses, él estuvo en Pilar y yo en Capital. Ahora, en verano, todos estamos en Pilar porque la casa es grande. Hay un montón de gente que está separada y vive así. Seguimos durmiendo en la misma cama. ¿Crees que no puedo controlar el sexo? Son procesos".

"El enamoramiento es imposible de sostener, dura dos años con viento a favor. Diego es la persona que más amo sobre la tierra y no tiene nada que ver con nuestro vinculo", agregó

Asimismo, Yanina dejó muy en claro que candidatos no le faltan: "Me escriben hombres casados y hasta me escribió un actor famoso que supo ser galán pero está venido a menos. Y yo me puedo chapar a Fede Bal, pero no soy prostituta", cerró.