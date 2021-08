Clima astrológico para el domingo 1 de Agosto del 2021

Venus en Virgo, en buen aspecto con la Luna en Tauro. En el amor la balanza se inclina por las relaciones estables. “Más vale pájaro en mano que cien volando”. Que la belleza física no encandile la razón. Escorpio con la Luna en oposición se siente obligado a hacer cosas que no quiere hacer. Resistencia. Por momentos tenes ganas de tomar un cohete al espacio y escapar. Piscis: las fantasias son parte de la relación y construyen el vinculo. Lo imaginario. Lo posible. Son todas caras de una misma moneda.

HOY es PERRO SOLAR AZUL en el Calendario Maya

Si te das cuenta que tu has creado la enfermedad, podrás crear también la forma de sanar. Cuando llega la enfermedad, a veces nos toma por sorpresa, a veces no. Muchas veces cuando la enfermedad golpea la puerta una parte de nosotros la estábamos esperando, porque muy en el fondo, en nuestro interior, sentíamos que las cosas no andaban del todo bien. Pero en otras ocasiones la enfermedad nos agarra desprevenidos y pone nuestra vida en jaque. Si comprendemos que nosotros mismos hemos creado la enfermedad para aprender de ella, podremos también crear la cura, modificando aquellos hábitos o circunstancias que la generaron.

AFIRMACION DEL DIA

Encuentro en mi todas las herramientas para la autosanación.

www.brujitomaya.com