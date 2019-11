Clima astrológico para el domingo 10 de noviembre

Domingo. 10 de Noviembre

La luna en oposición a Virgo genera situaciones incomodas para los nativos de este signo. Sale a la luz cosas que no querían ver, sospechas de infidelidades. Si no te querés enterar mejor no revises el celular de tu pareja. El que busca encuentra. Lo bueno es que a veces todo esto sucede para ayudarte a tomar una decisión que a la larga te beneficia. Diciembre mejora el panorama astral.

HOY ES DRAGON AUTOEXISTENTE ROJO en el Calendario Maya

Si crees que pueden pasarte cosas maravillosas, empezarán a pasarte cosas maravillosas.

Abre la puerta a los milagros en tu vida, invítalos a que ellos sucedan. Si crees que los milagros son realidad, lo serán para ti. En cada segundo puede ocurrir un milagro, deja que la vida te sorprenda. Lo que hoy puede parecernos un milagros, tal vez mañana sea algo cotidiano y natural. Hace doscientos años si pensar que el hombre podía llegar a la Luna quizás parecía un milagro, o poder comunicarnos de una punta a otra del planeta, a través de un chat viéndonos por la pantalla de una pc, la voz y la imagen de una persona viajando como ondas por el éter, también parecería un milagro. Pero hoy estos fenómenos y aún más milagrosos son parte de nuestra vida. Un curso en milagros dice: los milagros son naturales, cuando no ocurren es que algo anda mal. Confía en que los milagros pueden ocurrir en tu vida, y estos se producirán. No te preocupes del ¿cómo? De eso se ocupará Dios.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Creo en los milagros y estos empiezan a suceder en mi vida.