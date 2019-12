Clima astrológico para el domingo 15 de diciembre

Mercurio y el Sol en Sagitario, proponiendo movimiento, actividades diferentes, creativas. Se suman las Arianas, que empiezan a planificar la agenda 2020. Hay necesidad de aires nuevos y cambios laborales y aunque no tienen totalmente decidido el rumbo empiezan a pensar en ello. Leo se incorpora a esta tríada siempre asumiendo su liderazgo, organiza, incluso le resuelve la vida a los demás con consejos e ideas. La velada del domingo será especial con la Luna en tu signo.

HOY ES GUERRERO COSMICO AMARILLO en el Calendario Maya

Dios nos habla con megáfonos. Nosotros tenemos el audífono apagado.

Muchas veces elevamos plegarias al Cielo pidiendo respuestas y nos sentimos frustrados pensando que Dios no nos contesta. Pero si, Dios siempre responde cada una de nuestras plegarias ¡Somos nosotros los que no lo escuchamos! Al principio Dios deja indicios para que descubramos el camino por nosotros mismos, luego nos susurra al oído las respuestas, y finalmente ¡Dios nos grita! ¡Y aún así no lo escuchamos! ¡Estamos sordos y culpamos a Dios de nuestra sordera! ¿No será que quieres que Dios te responda lo que vos querés oír? Aprende a escuchar a Dios, a percibir las señales. Cambiale las pilas al audífono y deja que sea Él quien te guíe. Él sabe mejor que nadie lo que es mejor para ti.

Afino cada vez más mi instrumento para ser un canal del Universo.

Por Brujito Maya