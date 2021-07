Clima astrológico para el Domingo 18 de Julio del 2021

Virgo: practica el arte de la sutileza. Ir avanzando de a poco, insinuarte. Ir conquistando de a poco al otro. Esta estrategía será más efectiva. Tauro: no seas tan cabeza dura, por querer ganar una discusión podes perder un gran amor. Capricornio: aprendes a relajarte y disfrutar. Esto ya es mucho. La madurez te enseña a aprender a no engancharte en todo, restándole importancia a situaciones que no valen la pena nuestra atención.

HOY ES GUERRERO GALACTICO AMARILLO en el Calendario Maya

Mi abuela decía: “el dinero atrae al dinero”. Y tenía razón. Mi abuela tenía esa sabiduría de pocas palabras, un conocimiento que no se adquiere en los libros, un saber popular que nuestros ancianos poseían, y que adquirían de la vida. Una de las frases que repetía siempre era esa: “el dinero atrae el dinero”. Ella nos decía: no andes llorando por los rincones, mendigándole a la vida. Porque esa es la imagen que das, la de un mendigo. Observa a las personas ricas, aún en las crisis, tienen en su interior la certeza que saldrán adelante. Porque crecieron acostumbradas a que les vaya bien, entonces crean esa realidad para sí mismos.

AFIRMACION DEL DIA

Tengo dinero de sobra y cada vez atraigo más dinero a mi vida.

