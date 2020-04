Clima astrológico para el domingo 5 de abril del 2020

La tecnología es materia en los más jóvenes y de los signos de aire: Géminis, Acuario y Libra. Pídanle ayuda a ellos para aprender a usar aplicaciones de celular, manejo de homebanking y otros recursos. No se sientan impotentes al no saber manejarse, nadie nació sabiendo y no es ninguna verguenza pedir ayuda y aprender. Urano en Tauro nos invita a la adaptación y los cambios en las nuevas modalidades de comunicación.

HOY ES MANO RESONANTE AZUL en el Calendario Maya

Sé cómo un niño. Los niños no estaban llenos de preocupaciones, ni ambiciones, ni hacían de su vida un drama de novela. Los niños son espontáneos, dedican su vida a jugar, vivir en el presente, y disfrutar del afecto de sus papás, su familia, sus amigos. Vuelve a ser un niño, simplifica tu vida, quítale tanta carga emocional, tanto peso ¿quién te manda a tomarte todo tan a pecho? El niño cuando se levanta a la mañana dice ¿qué tenemos para hacer hoy? Solo busca divertirse, pasarla bien. ¿Significa esto dejar de ser responsable? No. Puedes asumir compromisos y cumplirlos, sin necesidad de adoptar una postura dramática. Aflójate. Relájate. Siente. Disfruta. ¿Cuándo esperas hacerlo?

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Creo un espacio interior para que mi niño juegue y sea feliz.