Clima astrológico para el miércoles 20 de noviembre

Atención con el ingreso de Marte en Escorpio retirándose de Libra. Cambian las energías. Virgo, con la molesta cuadratura de Venus: “indefiniciones en el amor. Promesas que no se cumplen. Falta de claridad en lo que quieren. No podés prometer lo que no sabes si vas a poder cumplir. Deberás analizar si es por miedo al compromiso o simplemente no sentís el suficiente amor.” Saturno y Plutón en Capricornio, la organización es la clave para poder responder a una semana activa desbordada de trabajo. Todo lo pendiente se acumulará sobre tu escritorio. Miras la pila de papeles y no sabes por donde arrancar. Coraje.

HOY ES MONO MAGNÉTICO AZUL en el Calendario Maya

Cuando ayudas al prójimo, te conviertes en un ángel por unos segundos.

No hay mucha diferencia entre los seres humanos y los ángeles, en esencia estamos hechos con la misma materia prima (aunque lo disimulemos bastante). Lo que convierte a los ángeles en quién son, es su pureza, y la intensidad de su Luz. Pero tú también puedes vibran en ese grado de pureza y expandir la Luz que hay en tu corazón. El servicio es el camino más directo hacia la Luz. Algo se moviliza en tu interior cuando haces servicio desde el corazón, entonces, si pudieras verte a ti mismo, verías un aura de Luz resplandeciente y brillando a tu alrededor, similar a las alas de un ángel.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Yo soy un Ser de Luz. Aspiro a convertirme en un ángel, vibrando en su octava de Luz.

Por Brujito Maya