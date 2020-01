Clima astrológico para el miércoles 29 de enero

Hablemos de las oposiciones: por un lado Venus el planeta del amor se encuentra en oposición directa a Virgo. Aparecen planteos en las relaciones y desafíos para superar. Las crisis son favorables, son como el compost que enriquece la tierra.

Mercurio, el planeta de las finanzas en oposición a Leo que se encuentran ajustados en materia de dinero. A ellos les gusta darse gustos, salidas, ir de compras. Tener que reducir sus gastos no los pone muy felices.

Marte en oposición a Géminis que los pone de mal humor, los irrita, y provoca contestaciones desafortunadas. Moderación.

HOY ES DRAGON RITMICO ROJO en el Calendario Maya

A veces nuestra misión en la vida parece evidente, y todos nos miran con expresión de ¿cómo es que no te has dado cuenta?

Cuántas veces le he preguntado a Dios, Señor ¿qué es lo que tengo que hacer en la vida? Si Dios pudiera contestarme, seguramente me diría: “abre los ojos, lo tienes justo frente a tus narices”. Con frecuencia todos parecen darse cuenta cual es nuestra misión, los únicos que no estamos enterados somos nosotros. (Desconocer nuestra misión, esconde en el fondo un beneficio encubierto: si no sabes lo que tienes que hacer, no haces nada). El problema es que hasta que no cumplas con tu propósito de vida, no serás completamente feliz. Como un ave que tiene dos bellas alas, pero que no se anima a desplegarlas y volar.

AFIRMACION DEL DIA

Empiezo a tomarme en serio a mi mismo y a hacer lo que tengo que hacer.