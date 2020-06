Clima astrológico para el miércoles 3 de Junio del 2020

Mercurio en Cáncer reactivando las finanzas de las Escorpianas, los Piscianos y las propias Cancerianas. Buscan otras opciones para generar recursos económicos. Intentan proyectos nuevos. Muchos aprovechan el tiempo para capacitarse y poder brindar mayor excelencia en su desempeño y servicios. A su vez Marte y Neptuno en Piscis, ayudan a mejorar algunos aspectos de la salud, levantando las defensas e infundiéndoles energía. Virgo ¡atención! Porque este Marte en oposición las hace especialmente vulnerable a los conflictos y en frentamientos.

HOY ES ENLAZADOR DE MUNDOS MAGNETICO BLANCO en el Calendario Maya

La autocompasión solo retrasa tu camino a la acción.

Puedes poner mil excusas para no hacer. Puedes encontrar monstruos y fantasmas en todas partes, a tu alrededor. Puedes echarle la culpa al mundo de todos tus problemas. Pero hay una sola cosa cierta, si no tomas las riendas de tu vida, y te pones en acción, nadie lo hará por ti. Es tiempo de dejar de auto compadecerte y generar acciones positivas que te lleven en la dirección que quieres ir. Es más cómodo lamentarte que accionar, pero ten en cuenta que eso no te aportará soluciones. Solo si pones manos a la obra empezarás a generar cambios significativos en tu vida.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Cada día estoy más cerca de mis metas.