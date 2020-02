Clima astrológico para el miércoles 5 de febrero

Atención Sagitario: Venus en cuadratura, sentirán sus efectos especialmente los del primer decanato. La pareja no termina de llenar tus expectativas, se producen distancias y silencios. En materia de negocios muy positivo para Tauro, Virgo y Capricornio: superan metas y objetivos propuestos. Rendimiento del tiempo y tus propios recursos. Visualizan nuevos proyectos laborales. Van por más.

HOY ES ESTRELLA COSMICA AMARILLA en el Calendario Maya

La depresión no es otra cosa que niveles de baja vibración, eleva tu energía y conectarás con la vibración de la alegría.

Yo creo que la tristeza se produce cuando el alma está dividida. Cuando no estas en eje e integrado. La felicidad no proviene del afuera, no es algo externo. De lo contrario seríamos como un barquito de papel que lo lleva el viento, y que cambia de estados de ánimo según cambia el viento. La felicidad es algo más profundo, es estar conectado con tu fuente de luz, con tu esencia. Imagina los extremos de una cuerda de un lado esta la tristeza, y del otro la alegría. Eleva tu energía para vibrar en alegría.

AFIRMACION DEL DIA

Mi esencia es Luz. Cuando conecto con mi interior encuentro la razón para vivir.