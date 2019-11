Clima astrológico para el viernes 8 de noviembre

Viernes. 8 de Noviembre

A partir de mediodía ingresa la luna en Aries para quedarse todo el fin de semana. Se activan las cosas para las Leoninas, Sagitarianas con el auspicioso tránsito de Venus y Júpiter y las mimas Arianas todo se potencia. Agudeza mental e intelecto lucido. Aprovechan estos dos días de descanso para resolver situaciones y reorganizar sus vidas. En lo afectivo hay comunión de sentimientos y aflora la ternura.

HOY ES TORMENTA LUNAR AZUL en el Calendario Maya

Aunque no lo creas, hay muchos ángeles encarnados en el mundo, disfrazados de personas…

Aparecen de la nada, se cruzan en tu vida, te dan un mensaje y así como llegan se van. Te sorprendería saber cuantos ángeles toman la apariencia humana para mezclarse entre la gente, y pasar desapercibidos mientras realizan sus tareas. Tuve varias experiencias dónde sentí que se trataba de ellos. Una vez hace más de diez años, yo estaba discutiendo en la calle con mi pareja, peleábamos muy fuerte, levantando la voz, solo éramos capaces de pensar en nosotros mismos. Entonces apareció de la nada un hombre muy bien vestido y me pidió una moneda, yo metí la mano el bolsillo y le dí lo que tenía, mas para sacármelo de encima y poder seguir discutiendo, que por caridad. Entonces el hombre nos miró a los dos, con una mirada muy penetrante y nos dice (a los dos): "ustedes tienen mucho más que una moneda". Hablaba de nuestro amor. Quedé paralizado, en el acto me dí vuelta para volver a mirarlo y ya no había nadie ¿Quién había sido? ¿Un ángel? En ese momento no dude un segundo de que se trataba de la presencia de Dios.

AFIRMACION DEL DIA

Sé que los ángeles están aquí. Aprendo a intuir cuando un ángel se cruza en mi camino y honro su presencia.

Por Brujito Maya