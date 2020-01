Clima astrológico para el miércoles 1 de enero del 2020

La Luna transita en Piscis. Sensualidad, carisma, llamarás la atención estés donde estés. Semana de propuestas decentes e indecentes. ¡A vivir con libertad pisciana que lo que no se vive hoy mañana se pasó el tiempo! Aries y Libra;tantos años de terapia te dan cierta cintura política para saber que decir, que no decir y cuando decirlo. Ahorras energía y no la malgastas en temas que no te llevan a ningún lado. Pura sabiduría.

HOY ES CAMINANTE DEL CIELO AUTOEXISTENTE ROJO en el Calendario Maya

El Universo tiene un plan para ti, tal vez solo puedas ver una parte, percibir algunas señales, comprender porciones del plan. Pero en la armonía del Universo cada ficha del rompecabezas encaja a la perfección.

Todos nacimos con una misión. Pasamos por distintas etapas en la vida, y en cada una de esas estaciones dejamos plantada una semilla. Por pequeña o grande que sea esa misión es una parte fundamental de un Plan Mayor. Somos como engranajes de una gran maquinaria divina. Aunque no lo creas, un solo tornillo es fundamental, si falla una pieza todo funciona mal. Encuentra tu armonía interior. Sintonízate con tu misión. Comienza a intuir que parte de ese Plan vienes a cumplir…

AFIRMACIÓN DEL DÍA

En cada momento recibo la información de lo que tengo que hacer, aquí y ahora.