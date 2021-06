Este es el clima astrológico para el 13 de Junio del 2021

Cáncer: tratá de mantener la intensidad a raya para no ahogar a la pareja. Regula las demostraciones de afecto para no terminar asfixiando. Escorpio: sentís la necesidad de un progreso económico. Ya no te conformas con lo que tenés y querés más. Ambición y expectativas laborales. Piscis: jugos détox, dieta de purificación. Empezas a prestarle más atención a lo corporal.

Hoy es Dragón Cristal Rojo en el Calendario Maya

Toda habilidad se gana con la práctica. La práctica se logra con la repetición. La repetición se logra con constancia. Esta es una buena formula: nadie nace sabiendo, ni haciendo las cosas bien, la habilidad se logra cuando nos ponemos en acción, cometemos errores, aprendemos. La práctica se logra con la repetición, cuando no nos desalentamos, ni bajamos los brazos ante los primeros intentos. Cuando más allá de todo le seguimos poniendo ganas. Los resultados solo se logran con constancia, paciencia, seguir aferrado a un sueño… Si sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tendrás perseverancia a pesar de todo. Práctica, repetición, constancia, es la fórmula que te llevará a realización de tus metas.

AFIRMACION DEL DIA

Soy constante y perseverante en cada uno de mis objetivos, teniendo en claro los por qué de cada una de mis metas.

