Shakira, lanzó este viernes 22 su nuevo disco al que llamó "Las mujeres ya no lloran", frase célebre que surgió de la canción que grabó con Bizarrap. Días antes de que el álbum saliera a la luz, la cantante reveló detalles íntimos durante una entrevista con Apple Music. Allí abordó varios temas, incluido el lanzamiento de "Última", una canción que marca el cierre de un capítulo tanto en su carrera profesional como, posiblemente, en su vida personal.

De esta manera, Shakira pone fin a una serie de temas dedicados a Gerard Piqué. "Me dije a mí misma que tenía otra canción aquí y tenía que expresarla, o no podría seguir adelante", señaló la artista. Y agregó:" Me ahogaría. Necesito liberarme de esto".

Shakira y Bizarrap.

Después del éxito de su colaboración con Bizarrap, que le valió al productor argentino una nueva oportunidad en este proyecto con "La Fuente", Shakira lanzó la canción "Última" que, aseguran, estaría dirigida a Gerard Piqué.

La letra de "Última"

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido

Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta

Pero ahora he decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Quе ya está decidido, nos queda lo aprendido

Tú querías salir y yo quedar contigo en casa

Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola

Se nos perdió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido

Se nos rompió el amor a mitad de camino

¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?

No trates de convencerme, te lo pido