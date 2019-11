Emilia Clarke reveló que la obligaron a desnudarse en Games of Thrones

Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys en Games of Thrones, hizo una sorprendente confesión sobre las internas de la serie.

Mediante un podcast de Dax Shepard, la actriz contó cuáles fueron las discusiones que mantuvo con la producción de la tira porque la "presionaron" para salir desnuda en algunas escenas.

"Tuve peleas en el set por ese tema. Yo decía: '¡No! La sábana se mantiene arriba'', y ellos me respondían: 'No querrás decepcionar a tus fanáticos de GOT'", dijo y agregó: "Yo los miraba como diciendo 'jódete'".

Luego, Clarke aseguró que se enteró de las escenas una vez que había firmado el contrato. "Ah, ahí está el truco", dijo y aseguró que intentó convencerse de que "esas escenas estaban en el guion por una razón", por eso intentó "darles sentido y seguir adelante".

"Independientemente de si habría desnudez o no, habría pasado esa primera temporada pensando, 'No soy digna de exigir nada. No soy digna de necesitar nada en absoluto", añadió.