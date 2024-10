Los mensajes de los famosos por la muerte de Liam Payne, excantante de One Direction, a los 31 años

Liam Payne, el ex One Direction, fue hallado muerto, en un hotel de Buenos Aires, alrededor de las cinco de la tarde del miércoles 16 de octubre. El cantante británico fue visto, hace algunos días, disfrutando del show de Niall Horan en el Movistar Arena.

El cantante de 31 años cayó de un tercer piso de un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. Payne se encontraba hospedado en el hotel "Casa Sur Palermo". Un empleado del lugar llamó al 911 e inmediatamente la policía asistió al lugar para intervenir en lo sucedido.

"Un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", fue el reporte que recibieron las fuerzas policiales. Luego de la denuncia realizada por el empleado, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Fuerzas de la Comisaría 14B llegaron al hotel y confirmaron que el cantante británico había muerto.

Liam Payne fue hallado en el patio interno del hotel, como consecuencia de haber caído del tercer piso del hotel. El titular del SAME habló con TN y explicó que la caída habría sido desde unos 13 o 14 metros y que el cantante británico tenía heridas "incompatibles con la vida".

Liam Payne falleció a los 31 años y la investigación sobre su accidente está en proceso ya que se averigua si se cayó o se arrojó del tercer piso. El cantante británico tenía un hijo de 7 años, además, hace un tiempo, había revelado que tenía depresión y que se internó para una rehabilitación.

Los mensajes de famosos despidiendo a Liam Payne

La noticia del fallecimiento de Liam Payne no tardó en ser una conmoción mundial. Fue así como muchos colegas del cantante, amigos, DJs se pronunciaron en sus redes sociales despidiendo al ex One Direction.

Una de las primeras que publicó despidiéndose de Liam fue Denise Lewis, la atleta olímpica británica, quien escribió en sus historias de Instagram "Devastada. #Liam". Ty Dolla $ign, rapero estadounidense y amigo de Payne, publicó videos y fotos con el cantante y le escribió: "Acabo de hablar con vos hace dos días, amigo. Te voy a extrañar". La youtuber Abby Roberts publicó una imagen del ex One Direction, también.

El cantante estadounidense, Charlie Puth, también le escribió unas sentidas palabras a Liam Payne: "Estoy en shock ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido...".

Los DJ Jonas Blue y Zedd también compartieron fotos junto a Liam Payne para despedirse. La cantante Mabel, el cantautor Marvin Humes, Lennon Stella utilizaron sus redes sociales para despedirse del cantante británico. Quavo Huncho, reconocido rapero estadounidense, con el que el ex One Direction realizó algunas canciones le escribió: "Descansa en el Paraíso".

De los famosos argentinos, Julián Serrano realizó un comentario polémico sobre la muerte de Liam Payne. "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país.. y en el día de mi cumpleaños...", comentó el actor y en las redes sociales no cayó muy bien ya que sonó un poco egocéntrico.

