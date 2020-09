Nació River, el primer hijo de Joaquín Phoenix y Rooney Mara

Joaquín Phoenix y Rooney Mara fueron padres de su primer hijo a quien llamaron River. Los intérpretes decidieron hacer honor al hermano fallecido del padre primerizo, quien falleció trágicamente por sobredosis hace 27 años.

"Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River", expresó Viktor Kossakovsky, amigo de la pareja, en el escenario del Festival de Cine de Zúrich el domingo por la noche.



Es que el director debió disculparse por el actor de 45 años por no poder asistir al evento y fue allí reveló la noticia del nacimiento del heredero de Phoenix.

Si bien los rumores de embarazo nunca fueron confirmados por los protagonistas, medios internacionales aseguraron que la llegada de este niño era un hecho y ahora, con la revelación de Viktor, finalmente se hizo oficial.



Cabe recordar que los recientemente papás confirmaron su relación en el 2017, cuando asistieron juntos al Festival de Cannes, donde el galán recibió el premio como mejor actor por su actuación en "You Were Never Really Here".

Ahora, tras cuatro años de romance la actriz de 35 años dio a luz a su bebé y junto a Joaquín, quien en diversas oportunidades la describió como "el amor de su vida", formaron una familia.