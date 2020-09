Ricky Martin y la mujer que lo tiene enamorado

View this post on Instagram

Significa mucho para mi que Vogue me dedique la portada de Octubre, es un honor y estoy FELIZ con mayúsculas, gracias a todos los que han hecho posible este trabajo Fotografía: @nicobustos Estilismo: @juancebrian Maquillaje: @jordifontanalsbeauty Peluquería: @wendyiles_hair entrevista @sara_hernando_ vestido @dolcegabbana. Gracias tambìen a @etorriente y @dmanagementgroup I am back💥💥