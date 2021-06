La preocupante confesión de Ryan Reynolds sobre una enfermedad mental que padece

Ryan Reynolds es una de las estrellas que se sumó a la campaña mundial sobre la salud mental y contó que padece un trastorno de ansiedad.

Mediante su cuenta de Instagram, Ryan Reynolds abrió su corazón y no dudó en confesar que padece una enfermedad mental : “Una de las razones por las que posteo esto tan tarde es porque me sobrecargo de tareas a mí mismo y las cosas importantes se me escapan. Y una de las razones por las que me sobrecargo de tareas es mi eterna compañera, la ansiedad”, sentenció.

“Sé que no estoy solo y, lo más importante, a todos los que como yo se sobrecargan de más, piensan de más, trabajan de más, se preocupan de más y lo hacen todo de más, por favor, sepan que no están solos. No se habla demasiado de la salud mental y no hacemos demasiado por desestigmatizar el hablar acerca de ello. Pero con esta publicación, mejor tarde que nunca, así lo espero...”, señaló Ryan Reynolds y en pocas horas logró recaudar más de un millón de "me gustas".

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que el actor habla de estas cuestiones. Hace escasos años, Ryan Reynolds aseguró a GQ que hacer "Deadpool" le costó mucho, ya que tardó 11 años en llevar a cabo ese proyecto. “Nunca paraba. Cuando finalmente se acabó, tuve una pequeña crisis nerviosa. Temblaba, literalmente”, contó.

Con mucha preocupación, la estrella reveló que le decían los médicos. “Todos los médicos a los que visité me dijeron: ‘Tienes ansiedad”.

Tiempo más tarde, en un mano a mano con The New York Times contó que tuvo que medicarse para suavizar esos ataques en la década en la que tenía 20 años. “Tengo ansiedad. Siempre he tenido ansiedad. También en ese momento feliz de ‘Estoy ansioso por esto’ y este tipo de cosas. He estado en las profundidades, en lo más oscuro del espectro, y no es divertido”.

Así, Reynolds sigue la tendencia de otros famosos que ya han empezado a romper con los prejuicios y hablar de ello. Uno de los más destacados y recientes es el príncipe Harry, quien creó una iniciativa de salud mental llamada "Heads Together" junto a su hermano William y su cuñada Kate. Habló al respecto en una reciente entrevista con Oprah Winfrey, aportando grandes revelaciones al aspecto, como que había pasado ataques de ansiedad y pánico y que se había sometido a sesiones de terapia psicológica durante años.