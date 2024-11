Juanita Tinelli generó preocupación en sus seguidores de Instagram, cuando publicó una foto desde el hospital. La hija de Marcelo había sido internada, este fin de semana. A pesar del momento, a ella se la vio con una sonrisa y acompañada de Fran Tinelli, su hermano. La joven influencer llevó tranquilidad a las redes sociales, al asegurar que se encontraba bien, a pesar del mal momento de salud que vivió.

Juana Tinelli debió ser internada y compartió fotos desde la clínica

Juanita Tinelli se volvió tendencia en redes sociales por un radical cambio de look, que la llevó a reafirmar el furor por el pelo bicolor. La joven publicó varias fotos con su nuevo color, y recibió mensajes elogiando cómo le quedaba. Sin embargo, este momento se vio tapado, luego de que compartiera una imagen desde la cama de una clínica, a través de sus historias de Instagram. La influencer generó preocupación en sus seguidores, a pesar de estar acompañada por su hermano, Francisco Tinelli. Ante la repercusión, intentó llevar tranquilidad.

La primera foto la subió Fran, desde su cuenta de Instagram. En ella, se la veía a la hija de Marcelo Tinelli, tapada con un buzo, y acostada en la cama de un hospital. El joven agregó la canción "TAKA", de Ahadadream, Priya Ragu, Skrillex y Contra; específicamente la parte del tema donde dice: "We feelin' okay, we feelin' okay" (Nos encontramos bien). El mismo fue repostado por Juanita, quien acotó: "El Bruno, acompañándome".

Esto generó sorpresa en los seguidores de ambos hijos de Marcelo Tinelli, quienes comenzaron a escribir preocupados a ambos influencers. En una caja de preguntas que abrió Francisco Tinelli, un usuario preguntó: "¿Juanita está bien?". Ésta fue la primera consulta que el joven decidió responder. Por eso, y para llevar tranquilidad, expresó: "Está perfecta, gracias por preguntar". De fondo, se la podía ver a su hermana con el celular, y parecía no vivir un mal momento.

Hasta ahora, Juanita Tinelli no dio detalles o los motivos por los cuales se encuentra internada. Por el contrario, en sus redes sociales, intentó quitarle importancia y no publicó más sobre su estado de salud. Las últimas imágenes de la joven influencer son con su nuevo color de cabello: la hija de Marcelo se hizo varias mechas rubias platinadas que contrastan con el tono marrón de su pelo natural. Los comentarios de sus seguidores buscaron brindarle apoyo ante este momento, y además la elogiaron por lo bien que le quedaba el bicolor.

A.E