La tensión en España creció, debido a los disturbios que provocó el fenómeno meteorológico DANA. Valencia fue una de las regiones más afectadas, ya que no solo se cuentan las pérdidas de los hogares, sino que la cifra actual es de 213 muertos. En este contexto, el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz decidieron hacer una visita a la ciudad de Paiporta, siendo ésta la que más sufrió. Sin embargo, algunos residentes no estaban contentos y atacaron a los reyes con barro.

El video del ataque que sufrieron el rey Felipe de España y Leticia Ortiz

El pasado 3 de noviembre, la comitiva de los reyes de España, el presidente, Pedro Sánchez, y el presidente regional de Valencia, Carlos Mazón, llegaron a Paiporta para visitar los destrozos que dejó el DANA. Hasta ese momento, se habían registrado al menos 62 muertos por las inundaciones, que provocaron 213 fallecimientos en la provincia. Una visita, que comenzó siendo de apoyo a los ciudadanos, terminó con insultos y ataques de parte de ellos.

Algunos vecinos, muy descontentos con el accionar del gobierno, comenzaron a arrojar barro y basura contra los reyes Felipe y Letizia. Entre gritos de "asesinos" y "fuera", la multitud pedía que apareciera Pedro Sánchez, quien se había retirado al comienzo de los disturbios. La seguridad de la Casa Real logró hacer un cerco alrededor del monarca y los políticos, quienes intentaban mediar con aquellas personas que se acercaban a pedir ayuda de manera pacífica.

Sin embargo, la protección no impidió que el Rey recibiera el impacto de barro, así también como los gritos e insultos. "A ti no te falta agua" y "No tenemos de nada", fueron algunos de los comentarios que recibió la Reina, a la vez que un hombre gritaba que el presidente del Gobierno "es un perro". La Policía tuvo que controlar los disturbios y se produjo un enfrentamiento con los descontentos. A pesar de esta situación, Felipe VI se negó a irse y quiso atender a los presentes que pedían ayuda.

Finalmente, el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz se retiraron del lugar, visiblemente afectados por lo que habían vivido. Dos escoltas de los reyes de España tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez realizó una conferencia de prensa, donde aseguró: "No nos vamos a desviar del objetivo de salvar vidas, recuperar cadáveres y reconstruir la provincia de Valencia". El video del suceso se viralizó en redes sociales, y los usuarios comentaron sobre el accionar del gobierno español.

A.E