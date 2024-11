Desde hace más de un año, Wanda Nara y L-Gante protagonizan rumores de romance, que incluyen diversas idas y vueltas de ambas partes debido a sus situaciones sentimentales. En las últimas semanas, se pelearon mediante los medios de comunicación, pero pareciera que ya firmaron la paz, ya que volvieron a mostrarse juntos en la noche porteña. Sin embargo, habrían dado con paso más al pasar un fin de semana en familia, cuestión que desató ira.

La foto de Wanda Nara, L-Gante y Jamaica

Luego que se difundieran videos en los que se pueden ver Wanda Nara y L-Gante muy cariñosos en una salida de noche, dejaron en claro que la distancia que supo existir entre ellos ya quedó atrás. Si bien ni la conductora ni el cantante se expresaron respecto a su relación, mediante las redes sociales dejaron en claro la cercanía que comparten.

Puntualmente, fue la conductora de Bake Off (Telefe) quien compartió en su cuenta de Instagram una foto que, por un lado, llenó de ternura, y, por el otro, generó enojo. La imagen en cuestión la muestra junto a L-Gante y en el medio de ellos está Jamaica, la hija de 4 años del cantante.

La postal dejó en claro que la pareja dio un paso más al compartir un fin de semana en familia, siendo que con anterioridad Wanda mostró a sus hijas jugando en el patio de su hogar, por lo que se especuló que estuvieron presentes durante la visita del artista con la pequeña Jami. Pese a la felicidad de sus seguidores, por esta relación que crece, por el otro lado, Tamara Baez compartió el enojo que sintió al ver esa foto.

"No usen a mi hija, si son puro show. Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen a esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos", expresó la madre de Jamaica, con un tono de enojo a través de una storie de Instagram. Y apuntó contra el cantante: "De él no me sorprende, mañana está con otra y listo. Pero la única vez quela ve tiren fotito. No va. Desubicado. Ni que tuvieras 20 años".

Por su parte, L-Gante se limitó a compartir la imagen en sus redes sociales y no emitió respuestas. Wanda Nara tomó la misma postura y no se pronunció ante las repercusiones. Esta actitud indicaría que ambos quieren vivir su amor con sus reglas, peso a las repercusiones que se generan.