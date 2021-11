Fabian Zitta reinterpreta las tendencias de esta temporada

Fabian Zitta se convierte en noticia gracias a su creatividad única. El diseñador hizo su reinterpretación de las tendencias de esta temporada junto a la firma Hairssime.

Su visión retro y vanguardista a la vez, permite lograr una conceptualización universal de esta tendencia, conectando el mundo del cabello con el de la alta costura.



"Fue una super experiencia participar en conjunto a un gran equipo de coloristas, estilistas y fotógrafos para dar vida a la nueva Colección 2021 Ucronía de Hairssime; que se amalgama a mi esencia y universo creativo" comenta Fabián Zitta.







"La paleta de colores elegida representa tonos cálidos con tipologías retro futuristas siempre fieles a mi estilo: geometrías con plisados y siluetas despojadas de entalles en fibras naturales. Brindamos por esta nueva fusión de diseño y color que solo es el comienzo de un largo camino". agrega Zitta.



Asimismo, Julieta Expósito -Directora Técnica de la marca- explica; "Técnicamente trabajamos sobre dos conceptos, uno más net y otro más orgánico. El primero nos lleva a formas más geométricas; el segundo nos revela la naturaleza cálida del cabello y ese desenfado que tiene que ver con lo imperfecto y bello, asociado a lo natural".



Se trata de una colección con influencia de conceptos retro futuristas en colores atemporales dentro de un ambiente onírico. Una propuesta atrevida, que combina lo ficticio con la naturaleza, en un espíritu relajado asociado a mujeres con personalidad que buscan un consumo consciente.

Julieta Expósito, Directora Técnico de Hairssime comparte con CARAS algunos consejos básicos de cuidado del pelo para la temporada primavera- verano.

Tips de cuidado del cabello:



Si te vas a exponer al sol es importante que se uses productos con mucha carga de vitamina E con filtros de luz y antioxidante para que no se degrade el pigmento y sobre todo, no salir con el cabello mojado. Lo ideal es secarlo porque el agua y el calor generan un efecto dónde el pigmento de la fibra natural de degrada que es lo que suele suceder cuando vamos a la pileta o al mar. Si lo vamos a secar que sea con calor moderado.



Para cuidar el color, es importante evitar la planchita que es enemiga de las fibras y de este tipo de cabellos. Las planchas son acumulativas y lo que hacen cuando alguien se plancha todo los días es probable que quede la cáscara del pelo y adentro de la fibra no haya nada porque se va quemando progresivamente. Si vamos a estar al sol es importante usar gorro o atarlo con un gancho o trenzarlo (no muy fuerte). No recomiendo usar colitas cortan el pelo.



Es fundamental usar un producto bifásico cómo el de Hairssime que tiene filtro de luz y evita que los pigmentos se degraden. Otro tip es que si vas a estar al sol o en el agua es que te protejas el pelo con un producto con keratina (que no tenga formol) para devolverle al cabello retenedores de humedad, mantener la humectación y salud del pelo.



Para las personas que tienen cabello virgen es importante que usen productos livianos y no oleosos. Para este tipo de cabellos, la experta recomienda hacerse un baño de crema semanal. La pandemia marcó dos tendencias extremas: por un lado, hay una tendencia a cuidar el cabello de una forma natural y realzar lo que cada uno tiene y por el otro el cambio rotundo cómo roturas de tono, colores fantasía buscando cambios contrastantes.



En relación a esto, Expósito menciona “si bien vivimos en una era en donde se busca la belleza propia, destacarse, definir una sola tendencia es complicado. Podemos decir que se está volviendo a lo natural a tonos más cálidos como los dorados más suaves a o más intensos pero dorados al fin. también ya se está viendo en las peluquerías un resurgir en los cobres muy intensos, super llamativos”. Por último, siempre hay que tener en cuenta que el pelo es cómo una seda muy delicada y es

importante tratarlo de esa manera.