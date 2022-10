Guillermina Valdés propone un look canchero con consejo incluído: "Mi abuela me decía..."

Guillermina Valdés la tiene clarísima en cuando a moda respecta y esta vez compartió uno de sus looks más cancheros, ideal para llevar en la vida diaria. Incluso, reveló cual es el consejo que su abuela le daba.

Desde su cuenta oficial en Instagram, la modelo y empresaria publicó una fotografía en la que se la puede ver vistiendo dos básicos que combinó a la perfección con accesorios de tendencia urbana.

El look para todos los días que propone Guillermina Valdés.

Guille vistió un sweater canalé con mangas anchas en tono negro y un jean recto que arremangó para que se vieran sus zapatillas estrella. La tendencia de las zapas de básquet sigue vigente y ella lo sabe: eligió un modelo de su marca Valdés, combinada con diferentes tipos de cueros y detalles de color .

Las zapatillas que lució Guillermina Valdés.

Por otro lado, Guillermina Valdés sumó una cartera súper versátil y elegante, ideal para utilizar en todo momento y complementar cualquier outfit. Confeccionada en cuero vacuno, con forrería de lino, y cadena niquelada, la modelo llevó un bolso en tono gris que hizo perfect match con sus sneakers.

Detalle del look de Guillermina Valdés.

En cuanto a accesorios, se pudo ver que la top eligió acompañar su outfit con anillos en tono plata con sus iniciales "V.G". ¡Topísima!

La cartera de Guillermina Valdés es parte de la última colección de su marca, Valdés.

El consejo que la abuela de Guillermina Valdés le daba a su nieta

Además del look, la top empresaria compartió una frase en la que dejó en claro que su querida abuela le daba buenos consejos. "Mi abuela me decía que no ponga la cartera en el piso", escribió Guillermina.

Es que según algunas antiguas creencias, dejar la cartera en el suelo da mala suerte.

Según dice el refrán "un bolso en el suelo es dinero que se va por la puerta." Por lo que apoyar un bolso en el suelo es sinónimo de que el dinero que hay en su interior se escapa o de que alguien te lo vaya a robar. ¡Mejor ni intentar!

Sin embargo esto pareció no importarle a Guillermina Valdés ya que en la imagen se vio cómo claramente rompió con esta "regla de oro".