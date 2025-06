En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Caras TV), Linda Peretz abrió su corazón y contó cómo es el vínculo con su hijo Tomás, fruto de su matrimonio con el productor teatral Carlos Rottemberg. Con emoción genuina, la consagrada actriz de 83 años compartió detalles de esta relación profundo y amorosa, que hoy representa uno de los pilares más importantes de su vida.

Peretz es una figura inolvidable del cine, la televisión y el teatro argentino. A lo largo del siglo XX protagonizó papeles memorables y dejó una huella indeleble en la cultura nacional. Además de su carrera artística, mantuvo una relación de tres décadas con Rottemberg , el empresario teatral más influyente del país. De esa historia nació Tomás Rottemberg , quien siguió los pasos de su padre en el mundo del espectáculo y está próximo a cumplir 40 años.

Carlos y Tomás Rottemberg.

Linda Peretz y el amor incondicional hacia su hijo Tomás

Aunque su matrimonio terminó, la admiración y el respeto entre Linda y Carlos continúan vigentes, sobre todo a través del amor compartido por su hijo. Durante la charla con Maugeri, la actriz habló desde el alma sobre la relación con Tomás: “Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Tomi, muy estrecha. Yo lo dejo tranquilo, pobre, porque es un muchacho que tiene sus amigos, sus novias, su gente, su vida, su trabajo, y no lo quiero molestar como una madre rompepelotas, ¿viste? No, de ninguna manera, no lo quiero ser”.

En un momento especial del encuentro, Héctor Maugeri sorprendió a Linda con un mensaje grabado por su hijo. Tomás expresó con orgullo y cariño la admiración que siente por su madre: “Mi mamá significa todo, ¿qué no significa una madre en la vida? La responsabilidad, el ejemplo, profesionalismo y ética. Sobre todo, mi mamá es una persona de bien, a la cual todos queremos y quiero, obviamente. Es un ejemplo para muchos”.

Tomás Rottemberg, hijo del productor Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz.

La actriz no pudo contener la emoción al escuchar las palabras de su hijo, y respondió con una profunda reflexión sobre el amor materno: “Las palabras a veces no son suficientes para mostrar el amor que uno tiene por lo que acaba de escuchar, la aceptación por lo que uno acaba de escuchar, el agradecimiento por lo que uno acaba de escuchar. Las palabras no son gran cosa. Lo único que sí te digo es que tengo el corazón totalmente agitado, y eso porque lo amo a Tomi”.

“Vos podés amar a una persona, un muchacho, una mujer, tu pareja, lo que quieras, y sí, te sentís vibrante y tenés sexo, y es maravilloso todo, pero lo que se siente por un hijo no lo podés comparar con nada, con nada”, agregó visiblemente conmovida.

Linda Peretz en +Caras: "Lo que se siente por un hijo no lo podés comparar con nada".

Aunque Tomás mantiene un perfil bajo, su disposición para participar en la entrevista y sorprender a su madre con un mensaje tan sincero refleja la conexión emocional que comparten. Maugeri destacó ese gesto, señalando que accedió con entusiasmo porque sabe lo importante que es para Linda.

