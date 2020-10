Khea le puso el flow al segundo día de VISA BAFWEEK

Khea desembarcó con su flow en el segundo día de VISA BAFWEEK, fue protagonista del fashion film de Levi's. Un corto que fue dirigido por Milton Kremer y donde se lo escucha al músico decir unas poderosas "barras" que declara como "statement" para el espectador.

"No hay tiempo para morir hoy, más cuando el cielo está bajo tus pies. Somos lo que atraemos y lo que alejamos. Somos lo que intentamos, lo que perdemos y lo que ganamos. Somos lo que decimos y lo que callamos. Las ideas que creamos y somos también un poco eso que no pensamos. No nos importa lo que diga la gente porque no hay tiempo para morir hoy", rezan las rimas del artista.

En esta propuesta, Levi's refleja su esencia musical gracias a uno de los artistas más grandes del trap latinoamericano.

Su versatilidad y creatividad a la hora de componer lo ha ubicado en la cara del Trap Latino y le ha permitido allanar el camino a una generación entera de nuevos artistas.



Para esta temporada, la firma revela su colección más sustentable hasta el momento. Gracias a una gama de diferentes telas y fabricaciones, prácticamente cada pieza de la colección es un avance hacia la sustentabilidad.