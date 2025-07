Ricardo Montaner es un artista consagrado que disfruta de su carrera musical junto a sus hijos, Evaluna, Mau y Ricky, ya que los jóvenes decidieron seguir sus pasos. Sin embargo, el cantante decidió en 2023 hacer una pausa en su agenda laboral y disfrutar de momentos cotidianos junto a su familia.

Ricardo Montaner mostró cómo son sus días tras alejarse de su carrera musical

Este año sorprendió que Ricardo Montaner no aceptara formar parte de "La Voz Argentina", ciclo en el que se lució como jurado en temporadas anteriores. Su decisión está directamente relacionada con seguir manteniendo un perfil bajo alejado de los medios de comunicación. Así lo contó en un reciente posteo en su cuenta de Instagram: "Llevo 2 años alejado de los escenarios y la vida pública".

Ricardo Montaner

Aunque podría tratarse de una estrategia de marketing, como suelen hacer otros artistas, para volver con todo a la música, el artista dio a entender que tomó esta determinación para poder estar más cerca de sus seres queridos, volver a conectar con ellos y disfrutar de experiencias inolvidables que su profesión no le permitía.

Además de cumplir su deseo, Montaner contó que ahora puede caminar tranquilo por las calles sin ser reconocido y que, entre otras cosas, puede cumplir su rol de abuelo: "He podido vivir a plenitud, el ser un tipo normal que pasea y toma una cerveza con los suyos, duerme bebés en brazos y le da de comer a los pajaritos".

Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner



Las postales que compartió con sus millones de seguidores lo muestran en Saint-Tropez, Francia, junto a su esposa Marlene Rodríguez, su hijo Ricky, Stefi Roitman, la familia de la actriz y el resto de sus familiares. En este viaje, que reunió a todos, el cantante pudo vivir unas vacaciones soñadas sin tener que pensar en volver a retomar su agitada rutina laboral. No obstante, se refirió a su público y aseguró: "Los extraño mucho".

Así, Ricardo Montaner dejó en claro que tiene pensado regresar a la música y volver a presentarse en diferentes escenarios del mundo aunque no reveló cuándo sería su regreso. Por ahora, el compositor se dedica a seguir en el anonimato, algo que durante años no pudo hacer, y pasar tiempo con los suyos. "Hoy hablaba con mi hijo Ale de mi inmensa fortuna, con esta familia que Dios me regaló", escribió en su publicación.

Ricardo Montaner disfruta de sus vacaciones familiares en Francia.

En una de las postales, Ricardo Montaner se encuentra posando junto a un croissant con relleno de chocolate, algo típico de las panaderías francesas, con gafas de sol y una remera blanca. La imagen muestra uno de los recorridos gastronómicos que realizaron en plan familiar por la ciudad francesa.

Ricardo Montaner



De esta manera, Ricardo Montaner volvió a sus redes sociales para mostrar que su nueva vida, tras alejarse de la música, está repleta de momentos felices, viajes por Europa y momentos simples que disfruta con plenitud: desde compartir una charla con sus hijos hasta saborear un croissant en una callecita europea.