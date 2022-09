La trágica muerte de Gilda, que falleció el 7 de septiembre de 1996 en Entre Ríos, convirtió a la ídola musical en un mito.

Desde su pérdida, su lugar en la cumbia se vio fortalecido y también su conmovedora historia. La artista estaba de gira y fue en ese accidente que murió junto a su hija Mariel, su mamá y tres músicos de la banda. Fabricio Cagnin, su hijo menor, fue uno de los sobrevivientes y quien tuvo que crecer con el peso de su historia.

Pero este terrible momento se convirtió en canción y hoy, cuando se cumplen 26 años de la pérdida de Gilda, estrenará su nueva canción Cruji, un homenaje a la artista, que forma parte de su primer álbum.

A 26 años de la muerte de Gilda, su hijo Fabricio se lanza como cantante

Fabricio compartió la buena nueva con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que, a pesar de su popularidad, eligió mantener el bajo perfil. “Muchas gracias siempre por el amor y las buenas energías, abrazo enorme, se vienen cosas hermosas”, dijo en la publicación que presenta un adelanto de este nuevo tema.

“A mí las canciones, me gusta dedicarlas. Escribir con el corazón en las manos, con las historias en la retina, poniendo melodía a la vivencia. Pronto van a poder escuchar mis canciones y revivir conmigo”, agregó más adelante en otro de sus posts.

El conmovedor mensaje de Fabricio a Gilda

Fabricio Cagnin tiene 34 años y es papá de dos hijas, Delfina y Lucía. Gracias a su historia, el artista decidió mantener un bajo perfil en redes a las que usó para homenajear a Gilda.

"Yo ya entendí que el tiempo no existe. Que es una construcción humana para medir, de alguna manera, el paso por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Es sólo lo que podemos ver, con nuestro finito ojo mundano? En vueltas al sol, hoy serían tus 60. Te abrazo cada día, me abrazas cada día. Brindamos y celebramos este hermoso presente Ma. Miento si te digo que no te extraño, que no me encantaría abrazarte con un cuerpo tanto más grande que el que dejaste acá", dice parte del post que subió en su honor.

Gilda junto a sus dos hijos, Fabricio y Mariel.

"Que no me gustaría que las nenas soplen las velitas a upa tuyo. Que no me gustaría mirarte así, cómplice como en la foto. Pero yo sé que estás. Tus señales son precisas. Gracias por nacer, y por ser mi mamá. Feliz eterna vida. Te amo siempre”, expresó.