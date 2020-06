Benjamín Amadeo relató cómo lo afecta la cuarentena y cómo la atraviesa

Con motivo del lanzamiento de su nueva canción "Vámonos", Benjamín Amadeo en "Vale 97.5" contó el proceso de composición del video que tiene a la actriz Delfina Cháves como su protagonista: "Es una canción que hice en enero por una historia personal con mi mujer, pero la lancé ahora porque sentía que podía generar una buena sensación en quien la escuche, era una canción para compartir en este momento. No la hice para ahora, pero se dio así. Al video lo armé acá en mi casa con mi novia y la invité a Delfi a actuar esta historia de amor en cuarentena y se armó esta cosa inesperada", comenzó relatando y siguió...

"Yo le mandé el trípode con una moto y los planos que necesitaba. Lo edité y así se fue armando el video. La verdad que me da mucha alegría por lo que está pasando con esta canción. Nació en otro contexto pero se lanzó en el momento indicado. Me hizo muy bien escribirla y es hasta ahora es el lanzamiento más exitoso que he tenido", confesó y luego habló de cómo pasa la cuarentena.

"Por suerte esta cuarentena me agarró muy productivo y eso me empuja. Estoy produciendo varias canciones nuevas, así que estoy en un buen momento. Mi ciclotimia está ligada a mis emociones, cuando estoy productivo musicalmente estoy muy bien y cuando no estoy lo productivo que pretendo me frustro".

"Por primera vez todos estamos viviendo una misma situación, en mayor o menor medida. Es una misma adversidad y cada uno cuenta con distintas herramientas para poder atravesarlo. Yo tengo la suerte de poder seguir generando desde mi casa y la tecnología me lo permite, pero muchos sectores incluso de la música, están pasando por momentos muy duros, porque viven de cada show y lamentablemente la aglomeración de gente en los recitales creo que es lo último que se va a permitir, así que mi respaldo a todos ellos y espero que esto se termine pronto", finalizó.